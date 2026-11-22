El alcalde de Monterrey entregó seis vehículos entre Galeana y Doctor Arroyo con aval del Cabildo para fortalecer la capacidad de respuesta.

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, informó que extendió este sábado su estrategia de colaboración con municipios del sur de Nuevo León.

Durante una gira de trabajo por Galeana y Doctor Arroyo, el edil entregó tres vehículos a cada municipio, con el objetivo de fortalecer las capacidades operativas de sus corporaciones y ampliar las herramientas con las que cuentan para atender a la población.

La primera entrega se realizó en Galeana, donde De la Garza otorgó las unidades a la alcaldesa Alejandra Ramírez Díaz.

En el evento, el munícipe destacó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno ha sido fundamental para avanzar en materia de seguridad.

“Muchos otros alcaldes asumimos y empezamos una estrecha colaboración primeramente con las autoridades federales, posteriormente también con las autoridades estatales y hemos logrado ir avanzando en materia de seguridad, precisamente por este concepto de coordinación”, comentó De la Garza.

Entrega en Doctor Arroyo y alcance del programa en Nuevo León

Posteriormente, el alcalde regio se trasladó a Doctor Arroyo, donde entregó otras tres unidades al presidente municipal, Juan José Vargas Rosales, para fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Estas acciones, indicaron, forman parte del programa de apoyo que el municipio de Monterrey ha impulsado durante 2026 en distintas regiones de Nuevo León, con entregas de vehículos a municipios del sur, oriente y norte del estado, respaldadas por la autorización del Cabildo.

De acuerdo con las autoridades, el edil ha promovido este esquema de colaboración bajo la premisa de que el fortalecimiento de las corporaciones municipales y el trabajo coordinado permiten mejorar las condiciones de seguridad más allá de los límites territoriales de cada localidad.

Con estas seis unidades, Monterrey señaló que busca contribuir a que los municipios beneficiados cuenten con mayores recursos para atender las necesidades de sus habitantes.