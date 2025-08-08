Entrega Monterrey actas a niños sin registro por segunda ocasión

Como parte del programa municipal 'Oficialmente Regios', el DIF Monterrey entregó actas de nacimiento a niños que no contaban con este documento

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Monterrey realizó este jueves la segunda entrega de actas de nacimiento a niños que no contaban con este documento, como parte del programa municipal “Oficialmente Regios”.

La ceremonia tuvo lugar en las oficinas generales del DIF Municipal y fue encabezada por la presidenta del organismo, Gaby Oyervides, quien destacó la importancia de garantizar el derecho a la identidad a todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situación de rezago registral.

Oficialmente, Regios es una iniciativa puesta en marcha en mayo de este año con el propósito de acercar servicios gratuitos del registro civil a quienes nunca han sido inscritos oficialmente.

“Creamos este programa de Oficialmente Regios para poderles brindar el acompañamiento, abrimos una línea telefónica las 24 horas del día, los siete días de la semana, para poderles ayudar a hacer este proceso tan importante y sobre todo completamente gratuito.

“Si saben de alguien que no tenga un acta, por favor, pasen la voz; es muy importante que todos tengan este beneficio. Cuéntenles cómo les ayudamos, su experiencia, que es gratuito, que se les da el acompañamiento para registrarse. Lo importante que es tener los documentos”, agregó Oyervides.

Este documento resulta indispensable para ejercer derechos básicos como el acceso a la educación, la salud y diversos programas sociales.

El programa ofrece acompañamiento integral durante todo el proceso y cuenta con una línea telefónica gratuita disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender a quienes requieran iniciar su trámite.

Según el DIF Monterrey, la atención es personalizada, completamente gratuita y busca eliminar las barreras que impiden a algunas personas obtener este documento esencial.

Durante la entrega, se invitó a la comunidad a difundir la existencia del programa para que más personas en esta situación puedan beneficiarse.

El organismo recalcó que, además de entregar actas, se brinda orientación y apoyo logístico a quienes viven en zonas alejadas o enfrentan dificultades para acudir a oficinas de registro civil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Monterrey busca fortalecer la inclusión social y promover la igualdad de oportunidades, asegurando que todas las personas cuenten con la documentación necesaria para ejercer plenamente sus derechos.