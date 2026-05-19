Entrega Mijes comodatos para construcción de 11 nuevos templos

El alcalde de Escobedo consolidó esta alianza institucional mediante un acuerdo con representantes de la Arquidiócesis de Monterrey

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El alcalde Andrés Mijes se reunió con representantes de la Iglesia y les entregó comodatos para la construcción de 11 nuevos templos en el municipio de Escobedo.

El presidente municipal consolidó esta alianza institucional mediante un acuerdo con representantes de laa Arquidiócesis de Monterrey.

Los comodatos serán por 30 años, en todos los casos.

El edil aseguró estar ejerciendo un gobierno con responsabilidad, resultados y sentido social.

Invocó el versículo Lucas 12:48: "A quien mucho se le da, mucho se le exigirá”, y afirmó que la 4T Norteña sí le cumple a la ciudadanía.

A la firma del acuerdo acudió Monseñor Heriberto Cavazos Pérez, representante del Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López.

"Las sociedades fuertes no se construyen desde el egoísmo, ni desde la división. Se construyen cuando entendemos que todos tenemos una responsabilidad compartida con el bien colectivo", declaró.

“Y eso es precisamente la 4T Norteña: valores que con la mano derecha impulsa crecimiento, inversión y seguridad; y con la mano izquierda fortalece comunidad, educación, valores y tejido social”, expresó.

Refirió que Nuevo León, con su gente, es una sociedad que empezó desde abajo, con trabajo, austeridad, fe y orgullo de su origen.

Por ello, aclaró, se admira más al que construye antes que al que presume y más al que cumple que al que aparenta.

Explicó que, en la visión de Cuarta Transformación alineada a los principios impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum, el desarrollo social también se construye fortaleciendo valores, promoviendo la paz y reconstruyendo el tejido social de las comunidades.

Detalló que, a través de esta sinergia, más familias podrán encontrar orientación y más personas encontrarán esperanza en sus colonias, para fortalecer el tejido social.

"Porque cuando una comunidad tiene fe y valores, también tiene más paz, más cercanía y más rumbo”, aseguró.

“El desarrollo no es solo crecimiento económico. También necesita conciencia moral, humildad y sentido humano”, expuso Mijes.

Con la entrega de estos comodatos, el municipio de Escobedo reafirmó el compromiso de seguir impulsando proyectos que contribuyan al bienestar integral.