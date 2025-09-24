Entrega Mijes armas no letales a policías de Escobedo

El alcalde Andrés Mijes dijo que se trata de evitar el uso innecesario de la fuerza y que se accionarán con el debido protocolo

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, entregó a policías municipales una primer remesa de 45 armas de defensa no letales, para enfrentar a la delincuencia.

Se trata de pistolas traumáticas de gas pimienta que tienen un efecto de gas lacrimógeno y que no son mortales.

Están diseñadas para incapacitar temporalmente, sin causar heridas graves.

Al ser de gas, funcionan con cartuchos de CO2, que impulsan los proyectiles sin usar pólvora.

El alcalde Andrés Mijes dijo que se trata de evitar el uso innecesario de la fuerza y que se accionarán con el debido protocolo.

Las pistolas son marca Salt, especializada en armas no letales.

Se aclara que no son mortales, y que al ser menos letales, están diseñadas para incapacitar temporalmente sin causar heridas graves.

El modelo es S2, es decir, son más avanzadas que las ediciones anteriores.

Entre sus ventajas están las siguientes:

— Un alcance de 45.7 metros, lo que permite a los elementos policiacos actuar desde lejos.

— Una velocidad que permite disparar a 106.7 m/s, causando fuerte desorientación.

— La nube química cubre 1.5 metros de diámetro, afectando la visión y la respiración.

— Es fácil de usar: no requiere puntería precisa.

— Y es segura: tiene baja probabilidad de causar daño si se usa de modo accidental.