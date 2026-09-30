Entrega Miguel Sánchez más de 500 lentes gratuitos en Zuazua

Durante la actividad, habitantes de la zona recibieron atención para obtener lentes sin costo, con el propósito de elevar su calidad de vida

Con un impacto directo en la salud visual de más de 500 familias, el diputado federal Miguel Sánchez Rivera encabezó una brigada de apoyo e hizo entrega gratuita de lentes a vecinos de la colonia Real San Pedro.

La jornada, desplegada en las instalaciones de la Escuela Juan Soriano el pasado 25 de septiembre, forma parte de los recorridos itinerantes que el legislador mantiene en el municipio de General Zuazua para llevar asistencia social y servicios básicos directamente a las zonas de mayor necesidad.

Durante la actividad, habitantes de la zona recibieron atención para obtener lentes sin costo, con el propósito de elevar su calidad de vida.

“Cada par de lentes que entregamos representa una persona que va a ver mejor su día a día. Eso es lo que nos motiva a seguir trayendo estas brigadas a Zuazua”, expresó Sánchez Rivera.

El legislador señaló que las jornadas continuarán durante los próximos meses en distintas colonias de General Zuazua, con la intención de ampliar el número de familias beneficiadas.

La brigada forma parte de las acciones de atención que el diputado federal realiza en el municipio, enfocadas en acercar servicios directamente a los habitantes de las comunidades.