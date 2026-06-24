Entrega Miguel Sánchez más de 200 lentes gratuitos en Zuazua

La iniciativa evitó que las familias tuvieran que trasladarse a otros puntos de la ciudad o realizar gastos adicionales para acceder a este tipo de atención.

Más de 200 habitantes de la colonia Real de Palmas recibieron exámenes de la vista y lentes gratuitos durante una brigada de salud visual organizada por el diputado federal Miguel Ángel Sánchez Rivera en el Jardín de Niños Juan de Dios Peza.

La actividad tuvo como objetivo acercar servicios de salud a las familias del sector, permitiendo que los beneficiarios accedieran a revisiones visuales sin costo y recibieran lentes adaptados a sus necesidades.

Realizan revisiones y entregan lentes gratuitos

Durante la jornada, especialistas atendieron a vecinos de distintas edades para evaluar su salud visual y gestionar la entrega de lentes de calidad. La iniciativa buscó evitar que las familias tuvieran que trasladarse a otros puntos de la ciudad o realizar gastos adicionales para acceder a este tipo de atención.

El legislador permaneció en el lugar durante la brigada y convivió con los asistentes que acudieron al plantel educativo para aprovechar el servicio.

Impulsan acciones en beneficio de la comunidad

No es la primera ocasión en que el Jardín de Niños Juan de Dios Peza recibe apoyo mediante este tipo de programas. Anteriormente, el plantel fue beneficiado con la entrega de dos minisplits para mejorar las condiciones de sus instalaciones.

Miguel Ángel Sánchez Rivera adelantó que próximamente llevará a cabo una nueva brigada de salud visual en la colonia Valle de Santa Elena, donde prevé entregar más de 300 pares de lentes a vecinos del sector.

"Aquí estoy para servirles, los lentes son 100% gratuitos y hoy estoy muy contento de poder ayudarles", expresó el legislador.