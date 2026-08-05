Entrega Miguel Sánchez 400 pares de lentes en Zuazua

Por: David Cázares 04 Agosto 2026, 14:41 Compartir

El evento se organizó en la escuela primaria Nelson Mandela, y es la cuarta brigada de este tipo gestionada por el legislador en la zona.

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El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Miguel Sánchez Rivera, entregó 400 pares de lentes gratuitos a vecinos de la colonia Valle de Santa Elena, en el municipio de Zuazua. La entrega se organizó en la escuela primaria Nelson Mandela, y es la cuarta brigada de este tipo gestionada por el legislador en la zona. "Junto a mi equipo seguimos trabajando para llevar estos apoyos directo a las colonias”, dijo a través de un comunicado. “Ver que la gente aprovecha estas brigadas y que regresan a casa viendo mejor, sin haber gastado un peso, es la mejor señal de que vamos por buen camino”. La entrega de pares ocurrió el pasado viernes 31 de julio, el diputado llamó a los habitantes de Zuazua a mantenerse pendientes de próximas brigadas.