Entrega Miguel Flores de manera formal Quinto Informe de Gobierno

Flores Serna señaló que el informe incluye las acciones realizadas por el gobierno estatal, así como las obras que continúan en proceso

En el límite establecido por la Constitución Política y un día después de que se realizara una sesión solemne del Quinto Informe de Gobierno en el Congreso del Estado, el Ejecutivo estatal entregó el documento que contiene los avances de la administración.

Acompañado de los diputados de Movimiento Ciudadano, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, entregó el documento en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

En entrevista, el funcionario estatal reiteró que el Informe no se entrega tarde y no se ha incumplido la ley, como han señalado legisladores de la oposición.

Cuestionó a Perla Villarreal, presidenta del Congreso, por no tener claro lo que señala la Constitución Política del Estado, en la que habla de que se deberá entregar el documento los primeros 15 días de octubre.

“Ayer (el miércoles) aquí estuvimos, escuchando, respetando a los diputados”, expresó Flores Serna.

“Les voy a decir una cosa y que quede muy claro: ellos (los diputados) están en su derecho de hacer señalamientos, de hacer cuestionamientos y decir el discurso que ellos quieran, pero sus discursos no van a poder borrar todo lo que hemos hecho durante estos cinco años”.

Flores Serna solicitó a los legisladores enfocarse en el contenido del Informe, en el que se destacan avances en seguridad, movilidad, obra pública, entre otros temas.

“Son cinco años de obra, cinco años de nuevas escuelas, de nuevas carreteras, de nueva movilidad, de mejoras en seguridad y de muchas cosas más”, resaltó.

“Es importante mencionarles que este documento contiene todo lo que se ha venido haciendo durante estos años porque también hay que tener memoria, porque cuando llegamos teníamos una crisis en tema hídrico, estábamos con las presas a días de que no hubiera agua y no buscamos excusas y nos pusimos a trabajar”.

El Secretario General de Gobierno justificó que el gobernador Samuel García no haya acudido al Congreso del Estado, al señalar que él puede mandar a un representante para hacer la entrega formal.

Por separado, Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, señaló que, posterior a dicho acto, se analizará el documento para luego convocar a los funcionarios estatales a la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

“Lo que nosotros deseamos es que este documento sea analizado de manera objetiva por parte de los diputados de todos los grupos legislativos”, expresó la emecista.

“Tendremos ya además una Glosa en donde podrá detallarse todo el contenido y que los propios secretarios vengan a dar respuesta a los planteamientos”.