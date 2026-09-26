Entrega Mariana apoyos y advierte: 'Síganme denunciando'

Mariana Rodríguez encabezó la entrega de apoyos a mujeres, así como tarjetas de movilidad y aparatos de movilidad, al sur de Monterrey

Durante la entrega de apoyos, la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, le pidió a sus críticos que la denuncien por el otorgamiento mensual de 2 mil pesos a las 102 mil beneficiarias del Programa "Ayudamos a las Mujeres”.

Rodríguez Cantú encabezó el evento "Retarjeteo y entrega de tarjetas para la Movilidad gratuita a personas beneficiarias, y entrega de aparatos para la movilidad” en el Centro Comunitario La Estanzuela, en la colonia Nogales de la Sierra, al sur de Monterrey.

En el acto masivo de la Secretaría de Igualdad e Inclusión estatal, se entregaron 400 tarjetas a mujeres y se informó que el programa sigue vigente para beneficiar a cuidadoras, jefas de familia y emprendedoras.

Aseguró que no son dádivas y que quienes cuestionan este programa es porque nunca se han visto en la disyuntiva de pagar el recibo de la luz o comprarle zapatos a los hijos.

"Ayudamos a las Mujeres” también las beneficia a ellas con transporte público gratis en determinadas horas del día y con servicios de Salud sin costo.

Dijo que en días pasados, tras asistir a un evento con mujeres que enfrentan el cáncer de mama y que reciben, sin costo, diagnósticos, tratamientos, operaciones y reconstrucciones mamarias, se generaron críticas sobre estos apoyos, calificándolos como "dádivas”.

"Qué fácil es opinar si nunca te ha tocado (una experiencia). Era un hombre el que opinaba y decía que me iba a denunciar, qué fácil es llamar dádiva cuando nunca lo has vivido”, aseveró.

"Que se discutan estos programas, que me denuncien, que se revisen, que se evalúen y, sobre todo, que nos exijan resultados”, advirtió.

"Y a quienes nos critican, les voy a decir: síganme denunciando, pero mientras presentan esa denuncia, pónganse a trabajar en algo que, cuando tuvieron oportunidad, lo ignoraron: las necesidades de las mujeres”, sostuvo.

Informó que en todo el Estado hay 200 mil cuidadoras que requieren este apoyo de "Ayudamos a las Mujeres”, que nunca antes ningún gobierno había otorgado.

Pidió a las beneficiarias no permitir que alguien les diga que reciben "dádivas”.

"Ya se los he dicho muchas veces: estos 2 mil pesos no pretenden resolverles la vida, pero sí son un respiro: pueden ser el súper, la comida, el recibo de la luz, los zapatos de un hijo o un empujón para emprender”, declaró.

Aseveró que no dejara dejará de trabajar en esa encomienda.

"Mientras a mí me toque trabajar por Nuevo León, voy a seguir poniendo sobre la mesa la necesidad de todas las mujeres hasta que tengamos un estado justo, en el que una mujer tenga capacidad de decidir su futuro, y tenga opción de decidir”, afirmó.

"Si algo quiero que cambie es que dejemos de ser aquellas de las que solamente se habla y seamos las que tomemos decisiones por nosotras mismas”, expuso.

"Yo quiero que mis hijas Mariel, Isabel y Raquel crezcan viendo a mujeres que lideran, que deciden, que emprenden, que levantan la voz y ocupan espacios”, enfatizó.

"Necesitamos más mujeres en empresas, más mujeres emprendedoras, más estudiantes, más administradoras dirigiendo sus propios equipos y más mujeres sentadas en todas las mesas donde se decide el futuro de Nuevo León, porque durante mucho tiempo han sido los hombres los que han decidido por nosotros… deciden qué necesitamos, cuánto necesitamos y hasta qué debemos o no debemos hacer con nuestras vidas”, expresó.

En la entrega de los apoyos la acompañó el subsecretario de Igualdad e Inclusión, Irving Delgado.

En el acto, entregó sillas de ruedas y andadores a personas con discapacidad.

En un mes nace Raquel

Rodríguez Cantú bromeó ante las mujeres con su embarazo.

"Siempre que vengo, vengo embarazada”, dijo riendo.

"Estoy nerviosa por lo que representa en la dinámica familiar la llegada de un nuevo miembro”, comentó.

Precisó que está en su semana número 32 de embarazo y que la bebé, Raquel, nacerá dentro de un mes.