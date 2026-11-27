Protección Civil de Guadalupe entregó 200 cobijas y chocolate caliente a personas que permanecían en el exterior del nosocomio

Ante las bajas temperaturas registradas en la zona metropolitana, personal de Protección Civil de Guadalupe puso en marcha el Operativo Carrusel en el Hospital Materno Infantil, donde entregó 200 cobijas y chocolate caliente a personas que permanecían en el exterior del nosocomio.

El recorrido comenzó minutos antes de las 6:00 horas, cuando los elementos municipales acudieron al hospital para distribuir los apoyos y brindar atención a familiares y personas que esperaban noticias de sus pacientes.

Mantienen recorridos durante la madrugada

Como parte de las acciones preventivas, Protección Civil también mantiene recorridos durante la madrugada en distintos sectores de Guadalupe, con el propósito de identificar a personas vulnerables que necesiten protección y asistencia ante las bajas temperaturas.

Estas labores buscan prevenir enfermedades y reducir los riesgos a la salud derivados de la exposición prolongada al frío, especialmente entre quienes permanecen a la intemperie durante las primeras horas del día.