Entrega gobierno de Nuevo León 25 nuevos camiones a Ruta 160

Con los nuevos camiones equipados, se prevé beneficiar a más de 164 mil 160 usuarios de los municipios de Guadalupe y Apodaca

El gobernador Samuel García entregó 25 nuevas unidades a la Ruta 160 Remanente Guadalupe-Apodaca, acompañado del alcalde, Héctor García, el mandatario estatal destacó que la renovación de la flota realizada durante tres años seguidos se nota en las calles, y se respalda con las altas calificaciones de aprobación en indicadores locales.

Con los nuevos autobuses equipados, se prevé beneficiar a más de 164 mil 160 usuarios de ambos municipios, además de reducir significativamente los tiempos de espera, mejorar la conectividad y aumentar la capacidad de traslado.

Los nuevos camiones forman parte del proceso integral de reestructuración de rutas urbanas, que busca que el servicio sea más eficiente y accesible para los usuarios del área metropolitana de Monterrey.



"Ya estamos en verde en 72 por ciento. El indicador de la Uni, -no del Gobierno- es que ha mejorado muchísimo el servicio y que casi el 92 por ciento o más ya tienen climas prendidos, Todos con GPS, todos con internet y la meta pues obviamente es llegar al 100, sé que lo vamos a lograr".