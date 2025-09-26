Entrega gobierno de NL 1,300 testamentos gratuitos a familias

El evento fue encabezado por el gobernador Samuel García quien destacó la importancia de contar con este documento para evitar disputas y/o juicios prolongados

El gobierno de Nuevo León llevó a cabo la Brigada de Testamentos Gratuitos 2025 donde se entregaron 1,300 testamentos para los ciudadanos.

El evento fue encabezado por el mandatario Samuel García, y destacó la importancia de contar con este documento para evitar disputas familiares y/o juicios prolongados.

“Corran la voz, son gratuitos, se tardan una mañana o una tarde y se van a ahorrar peleas, se van a ahorrar pleitos y a sus familias les van a dar certeza, que es lo que más vale en este mundo: papelito habla”, expresó Samuel.

Este tipo de programas están contemplados en la Nueva Constitución Política de Nuevo León, que busca el acceso a trámites legales esenciales, reiteró el mandatario estatal en compañía del secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores.

Quien reconoció el esfuerzo entre dependencias estatales y notarios públicos: “Con hogares tranquilos y herencias seguras, Nuevo León seguirá ascendiendo. Un testamento no solamente es un trámite, es una decisión que asegura nuestro patrimonio familiar”, dijo.

Esta brigada contó con una ampliación económica de un millón 850 mil pesos para que más personas accedan a este programa.

En el evento estuvieron presentes el Secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta; el Secretario del Trabajo, Federico Rojas; el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, Héctor Mateo Urbina; así como el presidente del Colegio de Notarios, Norberto Jesús de la Rosa, y el notario público Andrés Rodríguez Mercado.

También asistieron legisladores locales y representantes de instituciones como el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM), la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y el Instituto Registral y Catastral.