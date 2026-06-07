Entrega gobernador 'La Lagartera' e inaugura muestra mundialista

Nuevo León entregó la conservación de la obra de Francisco Toledo y abrió una exposición sobre la historia e impacto global del fútbol

Como parte de las acciones para fortalecer la preservación del patrimonio cultural y enriquecer la oferta artística del estado, el gobernador Samuel García encabezó la entrega de los trabajos de conservación de “La Lagartera” y la inauguración de la exposición “El mundo mira un balón: historia, pasión e impacto global”.

Durante el evento, realizado en el área del Museo de Historia Mexicana, el mandatario estatal destacó que el acceso a la cultura es un derecho para la ciudadanía y señaló que estos proyectos contribuyen a consolidar el denominado Polígono de los Museos como uno de los principales espacios culturales de la entidad.

Recuperan obra monumental de Francisco Toledo

La restauración de “La Lagartera”, única escultura urbana monumental creada por el artista Francisco Toledo, representó una inversión superior a los 2.2 millones de pesos destinada a recuperar su estabilidad estructural y garantizar su conservación para las futuras generaciones.

La pieza mide 24.5 metros de largo, 10 metros de ancho y tres metros de altura, tiene un peso aproximado de 18 toneladas y fue elaborada con fibra de vidrio, resina y arena.

La ceremonia contó con la presencia de Trine Ellitsgaard y estuvo acompañada por la proyección del videomapping “Lo que el agua cuenta”, una producción inspirada en testimonios y relatos compartidos por el propio Toledo sobre el origen y significado de la obra.

Exposición recorre la historia del fútbol

Previo a la entrega de la restauración, el gobernador inauguró la exposición “El mundo mira un balón: historia, pasión e impacto global”, instalada en el Museo de Historia Mexicana, donde realizó un recorrido por las distintas salas de exhibición.

La muestra reúne objetos y piezas históricas relacionadas con la evolución del fútbol, ofreciendo un recorrido por los momentos más representativos de este deporte y su impacto social a nivel internacional.

Samuel García destacó que la exposición forma parte de los preparativos culturales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y permitirá que habitantes y visitantes disfruten de una oferta que combina deporte, historia y patrimonio.

Renuevan el Polígono de los Museos

Por su parte, la secretaria de Cultura, Melissa Segura, informó que estas acciones forman parte del programa “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, mediante el cual se realizó una renovación integral del polígono conformado por el Museo de Historia Mexicana, el Museo del Noreste y el Museo del Palacio.

Las intervenciones incluyeron la rehabilitación de más de 9 mil metros cuadrados de explanadas, áreas verdes, fuentes ornamentales y fachadas, además de la modernización de sistemas de aire acondicionado, elevadores y estacionamientos.

La funcionaria señaló quemuchas de estas mejoras no se habían realizado desde hace más de 15 años y destacó que la restauración de “La Lagartera” se desarrolló con asesoría técnica especializada y en coordinación con la familia del artista.