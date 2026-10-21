Entrega gobernador cancha número 651 y remodelación de primaria

Samuel García señaló que los trabajos representaron una inversión de más de 2 millones 600 mil pesos en la construcción de la cancha y la rehabilitación

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, entregó la cancha número 651 como parte de su programa de infraestructura deportiva escolar, además de obras de rehabilitación en la escuela primaria Profesor Anastacio A. Treviño Martínez, ubicada en la colonia Mitras Norte, en Monterrey.

Los trabajos representaron una inversión de más de 2 millones 600 mil pesos e incluyeron la construcción de una cancha de futbol de 570 metros cuadrados, la rehabilitación de una cancha de basquetbol, la instalación de juegos infantiles, así como mantenimiento y pintura del plantel.

Durante la entrega, el mandatario estatal destacó que la administración superó la meta inicial de 500 canchas y planteó continuar con la instalación de espacios deportivos en escuelas que cuenten con áreas disponibles.

“Y bueno, prometimos 500 canchas y hoy la escuela Anastacio Treviño es la cancha número 651. Superamos la meta”, expresó.

García señaló que todavía queda un año de administración para ampliar este tipo de infraestructura en los planteles educativos.

“Entonces nos queda un año completo. Entonces le voy a pedir aquí a Paura y a Fernando del ICIFED que el año que viene sigamos buscando que en todas las escuelas que tengan espacio, además de cancha de futbol, cancha polideportiva, esta quedó preciosa”, indicó.