Entrega gobernador 30 unidades para conectar Escobedo y El Carmen

Con el objetivo de optimizar la movilidad en Nuevo León, el gobernador Samuel García entregó 30 unidades nuevas destinadas a la Ruta 01 en sus remanentes Palmiras y Alianza Real.

Esta ruta conecta estratégicamente los municipios de General Escobedo, El Carmen y San Nicolás de los Garza.

Acompañado por Mariana Rodríguez, el mandatario estatal destacó el significativo avance en la modernización de la flota.

"Estamos entregando una nueva ruta, es la ruta 1 a Palmiras, Alianza Real. Para el estado de Nuevo León siguen llegando, estamos ya a 500 camiones de llegar a los 4 mil que prometimos", afirmó García Sepúlveda.

El gobernador enfatizó que la totalidad de las unidades serán nuevas y contarán con comodidades y beneficios importantes para los usuarios, como internet gratis, clima, tarifa preferencial de $9 pesos para alumnos y viajes gratuitos para mujeres a partir de las 10:00 de la mañana al obtener la tarjeta "Ayudemos".

"En Nuevo León todos van a ser nuevos, por eso lo que les pido es que los cuiden mucho", puntualizó el gobernador.

Abraham Vargas, encargado del Despacho de la Dirección General del IMA, detalló que la nueva cobertura de esta ruta, que beneficia directamente a Escobedo y El Carmen, operará con una frecuencia de un camión cada 5 minutos.

Además, resaltó que el plan de reestructura del transporte ya supera el 50 por ciento de avance.

"Seguiremos avanzando con la reestructura, modificando rutas, haciendo los recorridos más eficientes, incrementando la flota en cada uno de los recorridos de tal forma que podamos disminuir los tiempos de entrega", mencionó Vargas.

Los alcaldes Andrés Mijes, de Escobedo, y Gerardo Alfonso de la Maza, alcalde de El Carmen agradecieron el apoyo en movilidad del gobierno estatal.