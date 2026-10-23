Entrega Félix Arratia tarjetas de apoyo a mujeres en La Alianza

Beneficiarias podrán acceder a apoyos económicos, atención médica, asesoría psicológica y acompañamiento legal gratuito

La Secretaría de Igualdad e Inclusión de Nuevo León entregó tarjetas de apoyo a mujeres de la colonia La Alianza, en Monterrey, como parte de la estrategia estatal “Ayudamos a las Mujeres”, que contempla apoyos económicos y servicios integrales para fortalecer su autonomía y bienestar.

El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, encabezó la jornada, en la que se distribuyeron tarjetas para beneficiarias de los programas “Jefas de Familia”, “Impulso a Cuidadoras” y “Hambre Cero”, además de realizarse el cambio de tarjetas para usuarias que ya estaban registradas.

Durante su mensaje, el funcionario afirmó que la estrategia busca atender las necesidades de las mujeres de Nuevo León y garantizar que los apoyos lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

“Hoy por primera vez, un gobierno se preocupa por las mujeres de Nuevo León. Este gobierno va a ir por todo el estado, por todos los rincones del estado a ayudar y beneficiar a las mujeres”, expresó el funcionario estatal.

Arratia explicó que el programa también ofrece asesoría psicológica, acompañamiento legal gratuito para mujeres que requieran reclamar una pensión alimenticia y atención médica.

Añadió que las beneficiarias pueden acceder a la cobertura médica universal gratuita del Gobierno estatal, que contempla medicamentos, consultas con especialistas y, cuando sea necesario, intervenciones quirúrgicas en hospitales públicos.

Como parte de la jornada, se instalaron Módulos de Atención Ciudadana para acercar servicios gratuitos a las personas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con las autoridades estatales, la estrategia “Ayudamos a las Mujeres” busca ampliar el acceso de las beneficiarias a programas sociales y servicios de salud, así como contribuir al fortalecimiento de su autonomía y sus condiciones de bienestar.