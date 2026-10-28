Entrega Félix Arratia tarjetas Ayudamos a las Mujeres, en Apodaca

Anuncian autoridades transporte gratis ilimitado para mujeres beneficiarias de este programa; apoyo total de tarjeta equivale a 5 mil pesos mensuales

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A partir del próximo 1 de noviembre, el transporte público en Nuevo León será gratis, de manera ilimitada, para las beneficiarias del Programa "Ayudamos a las Mujeres”, lo que incluye las nuevas líneas del Metro a partir de que se inauguren.

El secretario de Igualdad e Inclusión del gobierno estatal, Félix Guadalupe Arratia Cruz, hizo el anuncio este martes durante la entrega masiva de tarjetas en el Centro Comunitario La Fe, en Apodaca.

Detalló que la tarjeta consiste en un apoyo integral de diversos beneficios: entre los que se destacan 2 mil pesos como ayuda social y ahora hay un apoyo extra para usar sin límites, a toda hora del día, el transporte público, ayuda que por sí sola equivale a otros 3 mil pesos mensuales.

Así que ahora, sumando el apoyo social y el uso de los camiones, la tarjeta tiene apoyos que equivalen a 5 mil pesos mensuales.

Eso es adicional a la cobertura universal de salud gratuita en el sector público y servicio en hospitales privados mediante convenios cuando se requiere, y apoyo psicológico en caso de ser necesaria.

A eso, se le agregan apoyos a las mujeres en la Universidad para que estudien o se capaciten.

"A partir del 1 de noviembre se amplía: todas las mujeres pueden usar el transporte público gratuito ilimitado”, declaró.

"Con el programa Ayudamos, también van a poder usar gratis el Metro”, aseveró.

Arratia Cruz dijo que, para que no queden dudas entre éste gobierno y los anteriores, les haría una pregunta a las mujeres.

"¿De qué color es la tarjeta que hoy les vamos a dar?”, preguntó.

"¡Naranja!”, gritaron las mujeres”.

"Esa es la diferencia… los gobiernos naranja lo damos todo”, aseguró el funcionario,

El secretario encabezó la entrega de 500 nuevas tarjetas, con lo que el número de beneficiarias en todo Nuevo León ya llega a 117 mil, y la meta es que alcance las 200 mil.

El programa, ahora, lleva un avance del 70 por ciento.

Tan solo en los últimos dos meses, el beneficio ha llegado a 25 municipios y se han entregado 20 mil tarjetas.

En entrevista, el funcionario destacó los apoyos de la tarjeta.

"Sí lo podemos trasladar en términos numerarios, son más de 5 mil pesos”, afirmó.

Sobre el uso del transporte público gratuito para las beneficiarias de la tarjeta, precisó que "es ilimitado a partir del 1 de noviembre”.

Antes, dijo, eran sólo cuatro viajes diarios gratuitos, pero ahora no hay límite.

"Junto con el gobernador Samuel García lo vamos a dar a conocer. Ya estamos listos para arrancar… estamos viendo el software”, expresó.

Aclaró que no tienen temor de una denuncia ante los organismos electorales por estar vinculando el apoyo de la tarjeta naranja al color del partido oficial, Movimiento Ciudadano.

"No (hay temor). Hay tarjetas rosas, naranjas, guindas. Octubre, mes de la violencia contra la mujer, es naranja. (Se cambió) para ir con la agenda de las mujeres, en beneficio de las mujeres”, explicó.

El programa de "Ayudamos a las Mujeres" aspira a tener 200 mil beneficiarias.

Aseguró que en ese programa se erogan cerca de 140 millones de pesos mensuales, sin llegar a su tope, de 200 millones.

Al año, preciso, ese programa requiere un presupuesto de 2 mil 400 millones de pesos.

Advirtió que si no hay Presupuesto Estatal para el 2027, el programa se afectará, pero podrían apoyarse en los ahorros estatales para avanzar con esta prioridad.

"Si no hay presupuesto, sí va a afectar al número de beneficiarias… pero se están generando ahorros para darle prioridad”, sostuvo.