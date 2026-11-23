El secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, encabezó la entrega de mobiliario donado por Grupo Javer a cuatro estancias en Juárez.

Cuatro estancias infantiles del municipio de Juárez serán beneficiadas con nuevo mobiliario y equipamiento donado por Grupo Javer, como parte de una estrategia de colaboración entre el Gobierno de Nuevo León, las autoridades municipales y la iniciativa privada para fortalecer los espacios destinados a la primera infancia.

La entrega fue encabezada por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, durante un evento realizado en la Estancia Infantil Raziel, ubicada en la colonia Colinas de San Juan, donde estuvo acompañado por la alcaldesa de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, y representantes de la empresa.

Alianzas público-privadas y alcance del programa estatal

Durante su intervención, Arratia destacó que este tipo de alianzas permiten sumar esfuerzos y recursos para atender las necesidades de las comunidades, además de generar mejores condiciones para que las niñas y los niños cuenten con espacios adecuados para jugar, aprender y convivir.

El funcionario estatal reconoció la responsabilidad social de Grupo Javer y subrayó que la participación de las empresas es fundamental para ampliar el alcance de los programas sociales, particularmente aquellos enfocados en el cuidado y desarrollo integral de la primera infancia.

Asimismo, informó que Nuevo León cuenta actualmente con 98 espacios inscritos en el programa de Estancias Infantiles, el cual contempla becas para facilitar el acceso de las familias a servicios de cuidado y educación inicial.

Posturas de Grupo Javer y del municipio de Juárez

Por su parte, Fernando Lozano, representante de Grupo Javer, señaló que el compromiso de la empresa va más allá de la construcción de viviendas, al considerar que también es necesario contribuir al desarrollo de las comunidades donde mantiene presencia.

Indicó que la educación representa una herramienta fundamental para mejorar las condiciones de vida de las familias y destacó la importancia de mantener una coordinación permanente con los gobiernos estatal y municipal para impulsar proyectos de beneficio social.

En tanto, la presidenta municipal de Juárez, Mónica Oyervides Acosta, agradeció la colaboración entre los distintos sectores y destacó que el equipamiento permitirá mejorar las condiciones en las que niñas y niños reciben atención y desarrollan sus actividades educativas.