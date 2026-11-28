El secretario de Igualdad e Inclusión formalizó la entrega del programa Ayudamos a las Mujeres en 13 municipios de Nuevo León con apoyos diversos.

Más de 2 mil 400 nuevas tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres en 13 municipios de Nuevo León y un encuentro con representantes de Centros Comunitarios formaron parte de una jornada de trabajo encabezada por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia.

El funcionario estatal desplegó actividades con beneficiarias de García, Juárez, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, Cerralvo, El Carmen, Ciénega de Flores, Pesquería, Abasolo, Mina, Salinas Victoria y Monterrey, con el objetivo de ampliar el alcance de las políticas sociales y fortalecer el vínculo con las comunidades.

Alcances del programa y meta estatal

Durante el recorrido, Félix Arratia Cruz formalizó la incorporación de más de 2 mil 400 beneficiarias a Ayudamos a las Mujeres, esquema que ofrece un apoyo económico de 2 mil pesos mensuales, además de transporte público gratuito e ilimitado, cobertura médica y asesoría jurídica.

Más allá del respaldo monetario, el titular de Igualdad e Inclusión subrayó que la estrategia busca reconocer el trabajo cotidiano de las mujeres y abrir espacios para su bienestar personal:

“Hoy les estamos entregando tiempo, porque sí son importantes los 2 mil pesos mensuales, pero también queremos que se dediquen cinco, diez, treinta minutos o más para que hagan eso que siempre quisieron hacer”.

El secretario comentó que, a lo largo de sus visitas por Nuevo León, ha escuchado testimonios de mujeres que dedican gran parte de su vida al cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores y familiares con discapacidad, postergando sus propias necesidades.

En ese marco, reiteró la meta del Gobierno del Estado de alcanzar 200 mil beneficiarias mediante recorridos municipales y acercamiento de los trámites de incorporación.

Trabajo comunitario en centros comunitarios

En la misma jornada, Arratia asistió al Macro Centro Comunitario Independencia, en Monterrey, para participar en el Encuentro con Centros Comunitarios: Comunidad y Gobierno en Acción, convocado por la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario Integral.

En el encuentro, el funcionario valoró el compromiso de quienes impulsan el funcionamiento de estos espacios y atienden las demandas de sus colonias.