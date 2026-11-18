El financiamiento está etiquetado para concluir obras en tres frentes: las líneas del metro, renovar la línea 1 e incorporar más unidades de transporte público

El Gobierno del Estado presentó ante el Congreso del Estado del proyecto de paquete fiscal 2027, el cual asciende a $177,939 millones y representa un incremento del 13.9% respecto a la reconducción de 2026.

La entrega, que se hizo cuatro días antes de la fecha límite, que es el 20 de noviembre, fue hecha por Ulises Carlin, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado.

“La propuesta se construyó bajo una estricta planeación financiera, sin contemplar la creación de nuevos impuestos estatales, privilegiando el fortalecimiento de la recaudación existente y la eficiencia administrativa”, señaló Carlin.

“Para el próximo año se estima recibir $130,483 millones provenientes de la Federación, de los cuales $50,717 millones de pesos corresponden a recursos etiquetados y $79,766 a recursos de libre disposición”.

Dentro de los puntos destacados está que se proyecta una inversión pública de $19,585 millones alrededor del 11% del presupuesto integrado por recursos propios, fondos federales y una solicitud de financiamiento estatal por hasta $9,690 millones.

El financiamiento está etiquetado para concluir obras en tres frentes: las líneas 4 y 6 del metro, renovar la línea 1 e incorporar más unidades de transporte público.

También se establece concluir el Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer.

Además, construir los complejos de seguridad y regimiento en los municipios de Galeana y Mina.

Adicionalmente, en materia hídrica se solicita la autorización de financiamiento para Agua y Drenaje de Monterrey por $2,706 millones de pesos destinados a la prensa Rompe Picos II, la cortina a la presa, El Cuchillo y la rehabilitación de redes de abasto.

Se informó que se garantizan $11,588 millones para poderes y órganos autónomos, en los que se aseguran recursos para las elecciones de 2027.

También se establecen $6.5 millones para la transición del nuevo gobierno.