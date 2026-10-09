Entrega Estado junto a la Beneficencia Pública apoyo a ciudadanos

A partir de este miércoles y hasta diciembre el DIF estatal y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública entregarán mil 797 apoyos en el estado

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El gobernador Samuel García y la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, entregaron apoyos a ciudadanos en vulnerabilidad, en sinergia con la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Los apoyos, como prótesis de mama, brasieres especiales, auxiliares auditivos, sillas de ruedas, lentes con graduación especial, andadores y muletas, son gratuitos y le cambian la vida a las personas.

El evento fue en el Centro Estatal Paralímpico de Alto Rendimiento, en el municipio de San Pedro.

La titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez, anunció que desde este miércoles y hasta diciembre el DIF estatal y la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública entregarán mil 797 apoyos.

Rodríguez Cantú consideró injusto que alguien se tenga que quedar en casa por no poder costear un aparato para poder salir de ella.

A las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, que recibieron las prótesis mamarias y brasieres especiales, les dio un mensaje.

"La belleza no acaba donde empieza una cicatriz, sino al contrario: lo que han vivido, su valentía y fuerza dejan huellas que las hacen aún más hermosas. Esta ayuda es para que tengan la posibilidad de decidir cómo quieren verse en lugar de que las circunstancias decidan por ustedes”, dijo.

El gobernador Samuel García aclaró que no son apoyos, sino algo mejor.

"Estos apoyos no son apoyos: les cambia la vida… hace unos meses la Beneficencia nos donó aparatos (de implantes) cocleares que cuestan en la calle 800 mil pesos y permiten a niños y adultos escuchar”, refirió.

"Ese costo no lo podemos costear. Entonces, que nos digan que es un apoyo, apoyo no es: es cambiar vidas. Una silla de ruedas especial puede llegar a costar 150 mil pesos, un aparato como los que entregamos hoy de audio puede costar 50 mil pesos. Entonces, que nos vean a Nuevo León como aliados y nos aporten mil 270 productos es una gran bendición para Nuevo León”, destacó.

El director de Patrimonio de la Beneficencia Pública, José Alfredo Cordero, afirmó que esta ayuda permite cambiar la vida a las personas en circunstancias difíciles.