Entrega Estado 345 escrituras a ciudadanos de cuatro municipios

Mariana Rodríguez enfatizó el valor emocional y legal de este documento, señalando que para muchas familias representa el fin de décadas de incertidumbre

En un esfuerzo por consolidar la certeza jurídica patrimonial en el estado, el Gobernador Samuel García y la titular de la oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron la entrega de 345 escrituras a ciudadanos de los municipios de Apodaca, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó que Nuevo León no solo lidera indicadores económicos y sociales, sino que ha establecido una marca histórica en la regularización de viviendas a través de Fomerrey y el Instituto de la Vivienda.