El alcalde Andrés Mijes destacó la colocación de pavimento de concreto en avenida Agualeguas y Camino Real para mejorar movilidad y seguridad.

El Gobierno de Escobedo concluyó la rehabilitación de una vialidad afectada por un socavón.

La intervención se llevó a cabo en la avenida Agualeguas, en su cruce con Camino Real, en la colonia Santa Martha, donde el hundimiento representaba un problema para la movilidad y seguridad de automovilistas y peatones.

El alcalde Andrés Mijes señaló que el Municipio decidió intervenir, por lo que entregó trabajos de reparación.

Detalles de la obra y pavimentación

Los trabajos abarcaron una superficie de 125 metros cuadrados y se prolongaron durante cinco semanas. Como parte de la rehabilitación, se colocó pavimento de concreto para garantizar una reparación integral de la zona afectada.