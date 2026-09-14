Entrega Escobedo rehabilitación de avenida Raúl Salinas

Los trabajos abarcaron la renovación de la carpeta asfáltica, luminarias y señalamientos desde la vía Sendero a Acueducto.

Tras una inversión global de $190 millones de pesos, el municipio de Escobedo entregó la última etapa de la rehabilitación de la avenida Raúl Salinas.

En total fueron 125 mil metros cuadrados de pavimento los que se instalaron, de los cuales 37 mil correspondieron al tramo final.

La intervención, además de modernizar la carpeta asfáltica, incluyó la renovación de luminarias y señalizaciones.

El área completa rehabilitada abarca desde el cruce con Sendero hasta la avenida Acueducto.

“Esta es prácticamente la columna vertebral de nuestro municipio, son al rededor de 150 mil personas que de alguna u otra forma se benefician. “Esta obra nos da una mejor movilidad, nos ahorra tiempo porque esta avenida se construyó hace 35 años y habían hecho puras reparaciones menores, lo de ahorita es una reparación integral”, destacó José Antonio Quiroga, encargado del despacho de la presidencia municipal.

La etapa entregada este domingo fue la tercera de las cuatro que conformaron el proyecto.

Durante la ceremonia, Quiroga atribuyó al Estado el retraso que sufrió el tercer tramo.