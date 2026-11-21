El secretario técnico del Gabinete, José Quiroga, reconoció su labor destacando que la construcción de seguridad depende del compromiso de los uniformados

Por su entrega, compromiso, desempeño y acciones que marcan la diferencia para garantizar la tranquilidad de las familias, la Policía de Proximidad de Escobedo (Proxpol) entrega reconocimiento a 25 elementos.

Durante la ceremonia, el Secretario Técnico del Gabinete del municipio, José Antonio Quiroga Chapa, reconoció su labor destacando que la construcción de una ciudad segura depende principalmente del compromiso y la vocación de quienes integran la corporación.

“Una ciudad segura no se construye solamente con patrullas, cámaras y tecnología; se construye con mujeres y hombres que tienen el valor de hacer lo correcto. Se construye con ustedes, la Proxpol, la policía de la transformación”, expresó Quiroga.

Por su parte, Marco Antonio Zavala, secretario de Seguridad de Escobedo, resaltó la importancia de reconocer a quienes trabajan diario y contribuyen para obtener resultados positivos en las calles.

“Hoy hacemos una pausa en la rutina para algo muy importante: mirar de frente a quienes están dando los mejores resultados en las calles y decirles con todas sus letras: gracias por su trabajo”, señaló.

El reconocimiento destaca el trabajo de las mujeres y hombres que integran la corporación, y que así mismo contribuyen diariamente para proteger a la ciudadanía y brindar tranquilidad a las familias del municipio.

Con información de Evelyn Benavides.