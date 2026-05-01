Entrega Escobedo medalla a 'transformadores norteños'

Esta presea reconoce los méritos cívicos de personas físicas y morales que destacan por su compromiso social y su labor en favor de la comunidad

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El alcalde del municipio de Escobedo, Andrés Mijes, reconoció públicamente a cinco ciudadanos por ser "transformadores norteños" y lograr con sus acciones un cambio positivo.

El presidente municipal de la capital de la 4T Norteña entregó la "Presea al Mérito Cívico Capitán José de Treviño”, edición 2026, a quienes se han distinguido por su carácter, cultura del trabajo y “alma de acero”.

En la ceremonia en el Teatro Digital "Fidel Velázquez”, el edil dijo que la 4T impulsa a quienes aportan su labor a la comunidad, con valores alineados al Plan México promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Por eso, hoy reconocemos a una generación de distinguidos norteñas y norteños, a una generación que entiende que crecer es avanzar y también compartir, que entiende que el éxito se construye con disciplina, con identidad y con responsabilidad”, expresó.

Declaró que el verdadero desarrollo no sólo se mide por lo que se produce, sino por lo que se es y lo que se comparte, destacando que la Cuarta Transformación es leal al crecimiento con justicia como eje de transformación.

Aclaró que el crecimiento económico se debe basar en el "Diezmo Ciudadano del Capitalismo Social Norteño”, recordando el legado del abogado Luis Santos de la Garza.

"Los invito a que unidos sigamos construyendo ese Nuevo León que nos define, un Nuevo León fuerte, trabajador y con alma de acero, un Nuevo León donde el esfuerzo sí se reconoce, ese Nuevo León que no se conforma ni improvisa”, pidió.

Entrega de presea

Los reconocidos en las diversas categorías fueron:

—Deportes: la joven Nicole Monserrath Escobar, por ser ejemplo de constancia, recientemente fue campeona mundial en Muay Thai y llevó el nombre de Escobedo a escena internacional.

— Deportes: Carlos Medina Román “El Chori”, por su trayectoria de más de 50 años promoviendo el futbol y la actividad física comunitaria.

— Docencia: Verónica Narváez Flores, con 25 años de experiencia en educación inclusiva y atención a la diversidad.

— Humanismo: Emilio Machuca Vega, por su contribución a la historia de la ciudad.

— Juventud: Ania Aurora Treviño Chávez, por su liderazgo social y trabajo con sectores vulnerables.

— Profesiones independientes: Juan de Dios Yerena, por su impacto positivo en la economía local y su ejemplo como emprendedor.

La presea se entregó en el marco del 422 aniversario de la fundación del municipio y de los festejos por el bicentenario del natalicio de Mariano Escobedo.