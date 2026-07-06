Entrega Escobedo equipo a sus atletas previo a Olimpiada estatal

El Gobierno Municipal respaldó a una delegación de más de 800 deportistas y entrenadores que representarán al municipio en 28 disciplinas.

Con la mira puesta en el podio, los deportistas del municipio de Escobedo se declararon listos para arrancar su participación en la próxima Olimpiada y Paralimpiada Estatal. Esto luego de que el Gobierno Municipal realizara la entrega oficial de equipamiento y material deportivo de última generación para optimizar sus entrenamientos y competencias.

La entrega de los aditamentos estuvo encabezada por José Antonio Quiroga Chapa, encargado del despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, y Felipe Canales Rodríguez, secretario del Ayuntamiento. Al evento acudieron los atletas acompañados de sus familias, quienes celebraron este impulso al talento local.

Una delegación fuerte y multidisciplinaria

Para esta edición de la justa estatal, Escobedo contará con una sólida representación que buscará poner en alto el nombre del municipio. Las cifras de la delegación son las siguientes:

806 deportistas de alto rendimiento y categorías infantiles/juveniles.

58 entrenadores a cargo de la preparación estratégica.

28 disciplinas deportivas en las que se tendrá presencia.

En esta ocasión, los apoyos se concentraron prioritariamente en disciplinas como voleibol, esgrima, softbol, handball y básquetbol, reafirmando el compromiso de la administración por diversificar y fortalecer el deporte en la comunidad.