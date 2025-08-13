Entrega empleada 800 mil pesos y relojes de lujo tras extorsión

Los hechos se registraron en una residencia ubicada sobre la avenida Santa Bárbara, en el Casco del municipio de San Pedro

Nuevamente una residencia en el municipio de San Pedro fue blanco de un robo millonario, luego de que la empleada doméstica fuera presuntamente extorsionada.

Los hechos se registraron en la residencia marcada con el número 266 sobre la avenida Santa Bárbara, en el Casco del municipio de San Pedro.

La trabajadora doméstica, de 18 años, relató a agentes ministeriales que recibió una llamada de un supuesto doctor, al teléfono del domicilio, el cual le pidió su número celular porque tenía que entregarle un paquete.

Luego de comunicarse por celular, el presunto delincuente le mencionó que se encontraba con la propietaria de la casa, quien le pidió que buscara en la recámara dinero dentro de la caja de seguridad.

Una vez que la empleada tenia el dinero en mano, el hombre le dio indicaciones de que no cuelgara la llamada y acudiera a un banco cercano, donde la esperaría un vehículo en color gris, a quien le haría la entrega.

Luego de dar el dinero, el sujeto le pidió que regresara al domicilio y buscara más objetos de valor y se los entregara a otro vehículo, que la esperaría afuera de la residencia.

Entre los objetos robados se encuentran:

1.- 800 mil pesos

2.- Seis relojes de alta gama

3.- Joyería de oro como aretes, pulseras

4.- Papelería diversa

Luego de realizar las denuncias correspondientes, agentes ministeriales comenzaron con la investigación, donde se dio a conocer que los autos habían sido contratados a través de aplicación para recoger ambos paquetes.

Los conductores fueron localizados, detenidos y cuestionados coincidiendo con la versión de la empleada doméstica.

El robo y extorsión quedó consumado cuando los operadores de taxi de aplicación entregaron los paquetes afuera de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Valle del Mirador.