Entrega empleada $2.7 millones en joyería y dinero por extorsión

Lo que comenzó como una serie de llamadas sobre un supuesto adeudo terminó con la entrega de objetos de valor, sin que existiera algún acto de violencia.

Una llamada de extorsión derivó en la entrega de joyas y dinero en efectivo con un valor estimado de 2.7 millones de pesos durante la madrugada de este sábado en una vivienda ubicada en el municipio de San Pedro Garza García.

Los hechos fueron reportados alrededor de las 00:15 horas en el cruce de las calles Sierra Nevada y Lomas del Valle, en la colonia Balcones del Valle. Inicialmente se informó sobre un presunto robo con violencia, sin embargo, al arribar al sitio, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones descartaron esa versión y confirmaron que se trató de un caso de extorsión telefónica.

¿Cómo ocurrió la extorsión en San Pedro?

De acuerdo con el testimonio de la empleada doméstica del inmueble, durante la noche del 29 de mayo recibió diversas llamadas telefónicas y mensajes de personas que se hicieron pasar por familiares y conocidos de la propietaria de la vivienda.

Los presuntos responsables le informaron sobre un supuesto adeudo pendiente y, mediante engaños, la convencieron de reunir objetos de valor, dinero en efectivo y joyería que se encontraban dentro del domicilio.

Según la declaración, los interlocutores le indicaron que dichos bienes debían ser entregados a personas que acudirían al lugar a bordo de vehículos particulares.

Realizó dos entregas siguiendo instrucciones telefónicas

La mujer señaló que siguió las indicaciones recibidas a través de llamadas y mensajes, por lo que efectuó dos entregas de bienes a distintos vehículos que arribaron al domicilio.

Las entregas se realizaron sin que existiera algún acto de violencia física o ingreso forzado al inmueble, ya que la acción fue realizada bajo la creencia de que se trataba de una situación legítima relacionada con la propietaria.

Posteriormente, la dueña de la vivienda llegó al domicilio y manifestó desconocer completamente los hechos, así como cualquier adeudo referido durante las llamadas.

¿Qué fue entregado a los extorsionadores?

Las autoridades informaron que entre los bienes entregados se encuentran piezas de joyería valuadas de manera preliminar en aproximadamente 2 millones de pesos.

Además, se reportó la entrega de alrededor de 700 mil pesos en efectivo, entre moneda nacional y extranjera.

El monto total de lo sustraído mediante el engaño asciende a cerca de 2.7 millones de pesos, aunque las cifras podrían ajustarse conforme avance la investigación.

Autoridades investigan el caso

Tras conocer la situación, la propietaria solicitó la intervención de las autoridades, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a las personas involucradas en la extorsión y rastrear los vehículos utilizados para recoger los bienes.