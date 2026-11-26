Durante las jornadas, los elementos distribuyeron café y pan a personas que se encontraban en espacios públicos en diferentes zonas de la metrópoli

Elementos del Ejército Mexicano brindaron apoyo a ciudadanos en distintos puntos públicos de Nuevo León, mediante la entrega de bebidas calientes y pan, como parte de las acciones por las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad.

Las actividades se realizaron este miércoles por unidades de la Séptima Zona Militar, con sede en Apodaca, como parte del Plan DN-III-E, en su fase de auxilio.

Durante las jornadas, los elementos distribuyeron café y pan a personas que se encontraban en espacios públicos, ante las bajas temperaturas propias de esta temporada.

En el lugar, muchas personas mostraron agradecimiento por el acto realizado por el ejército mexicano.

Con estas acciones, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, aseguraron que se continuarán realizando este tipo labores de apoyo a la población con el fin de mitigar el frío.