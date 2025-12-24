Entrega DIF Monterrey casi 3,000 apoyos funcionales en 2025

Esta cifra representa un logro histórico, superando el alcance de cualquier administración previa en la capital regiomontana

El municipio de Monterrey, a través del sistema DIF municipal, marcó un récord en la asistencia social al otorgar cerca de 3,000 apoyos funcionales en lo que va del presente año.

Esta cifra representa un logro histórico, superando el alcance de cualquier administración previa en la capital regiomontana.

En un evento realizado en el Centro DIF Provileón, el alcalde Adrián de la Garza, acompañado por la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, encabezó la entrega de más de 100 aparatos adicionales destinados a personas con discapacidad temporal y permanente.

La entrega incluyó sillas de ruedas para adultos, versiones reforzadas e infantiles, así como andadores con asiento y ruedas. Estos dispositivos no son solo herramientas de traslado, sino instrumentos diseñados para fortalecer la autonomía y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.

Durante su intervención, el alcalde destacó la magnitud del programa.

“Hoy es una acción más. Gaby me comentaba que hemos otorgado casi tres mil aparatos funcionales; una cantidad que nunca se había alcanzado, ni siquiera en administraciones pasadas que me tocó encabezar. Estos apoyos son fundamentales para poder trasladarnos con mayor facilidad”, señaló el edil.

Por su parte, la presidenta del DIF, Gaby Oyervides, hizo un llamado a la solidaridad comunitaria, pidiendo a los ciudadanos "correr la voz" para identificar a más regiomontanos que requieran este tipo de ayuda.

“Sabemos lo importante que es un aparato funcional, ya que representa movilidad y apoyo no solo para quien lo utiliza, sino para toda su familia. El DIF Monterrey siempre tiene las puertas abiertas para todas y todos”, expresó Oyervides.

Al evento asistieron también la Directora General del DIF Monterrey, Ivonne Álvarez, y el Secretario de Administración, Marcelo Segovia.

GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

Los apoyos entregados son el resultado de solicitudes ciudadanas previas y valoraciones técnicas que aseguran que cada aparato se adapte a las necesidades específicas del usuario.

Con este esquema, informaron, el municipio refuerza su política de inclusión, garantizando que los adultos mayores y personas con discapacidad cuenten con mayor independencia en sus actividades cotidianas.