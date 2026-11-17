Arely, una niña de 10 años diagnosticada con diabetes tipo 1, recibió apoyo para continuar con su tratamiento, luego de que INFO 7 diera a conocer su historia.

Su vida cambió en mayo de este año, cuando fue hospitalizada de emergencia. Desde entonces, su rutina incluye aplicaciones de insulina, cambios en su alimentación y revisiones constantes de sus niveles de glucosa.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos para su familia era el costo de los insumos médicos. Al no contar con los recursos para adquirir un sensor de glucosa, Arely tenía que pincharse varias veces al día las yemas de sus dedos para revisar sus niveles de azúcar, una práctica que ya le provocaba dolor.

Entrega de insumos médicos por parte del DIF y la Secretaría de Salud de Guadalupe

Tras darse a conocer esta situación, el pasado viernes personal del DIF y de la Secretaría de Salud de Guadalupe acudió hasta el domicilio de la pequeña para entregarle un sensor de glucosa, jeringas y otros insumos necesarios para su tratamiento.

“Les trajimos lo que es un sensor para que esta pequeñita ya no tenga que lastimarse su dedito, les trajimos algunas jeringas y algunos insumos más para que pueda continuar con su tratamiento”, explicó un representante del equipo del DIF de Guadalupe.

La entrega se realizó por encomienda del alcalde Héctor García y de la presidenta del DIF municipal, Blanca Treviño de García. El personal también dio a conocer que mantendrá el seguimiento al caso para conocer las necesidades que puedan surgir.

Apoyo y esperanza ante la diabetes tipo 1

Para Arely y su mamá, este apoyo representa un alivio en medio de los gastos y cuidados que implica vivir con diabetes tipo 1, una enfermedad que requiere atención permanente y que no ha detenido los sueños de la pequeña, quien desea convertirse en pediatra.