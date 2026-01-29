Entrega DIF estatal 600 cobijas ante pronóstico de más frío 

La entrega, encabezada por la directora general del organismo, Gloria Bazán, forma parte del programa estratégico “Ayudamos Abrigando a Nuevo León”

Con el objetivo de anticiparse al descenso de temperaturas pronosticado para este fin de semana, el DIF Nuevo León desplegó una brigada de apoyo en la colonia La Moderna, donde se distribuyeron insumos térmicos a las familias del sector.

La entrega, encabezada por la directora general del organismo, Gloria Bazán, forma parte del programa estratégico “Ayudamos Abrigando a Nuevo León”, diseñado para mitigar los riesgos a la salud provocados por el clima gélido en zonas vulnerables.

Durante el recorrido, se entregaron 600 cobijas, priorizando el bienestar de grupos vulnerables como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad.

Además de la distribución, Bazán supervisó personalmente las labores y mantuvo un diálogo abierto con los colonos para atender peticiones ciudadanas.

"Nuestra prioridad en el DIF es la protección integral de las personas que se encuentran en situación vulnerable. No permitiremos que el frío ponga en riesgo la integridad de las niñas, niños, adultos mayores y personas con discapacidad; por ello, estamos en las calles asegurándonos de que el abrigo llegue directamente a sus hogares, básicamente nos estamos adelantando a que vuelvan a bajar las temperaturas como está pronosticado para este fin de semana", afirmó Bazán.

De acuerdo con las autoridades estatales, el programa Ayudamos Abrigando a Nuevo León tiene como objetivo mitigar los efectos de las bajas temperaturas mediante la entrega de insumos de protección térmica y asistencia social en diversos municipios de la entidad.

Con esta jornada en el municipio de Monterrey, el DIF Nuevo León reafirmó su compromiso de salvaguardar la integridad de la ciudadanía, asegurando que los recursos lleguen de manera eficiente antes de la llegada de nuevos frentes fríos a la entidad.1