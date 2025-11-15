Entrega De la Peña ambulancia con tecnología Spectral Blue

La nueva unidad incorporada a Protección Civil Municipal, cuenta con una luz azul que permite desinfectar el área, sin contacto, ni químicos.

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de reacción ante emergencias y garantizar una atención rápida y eficiente a la ciudadanía, el presidente Municipal de Santiago, David de la Peña Marroquín, entregó una nueva ambulancia totalmente equipada a la corporación de Protección Civil Santiago.

Durante el acto, el alcalde destacó la importancia de seguir modernizando el sistema de respuesta municipal.

“Estoy muy contento porque hoy estamos haciendo entrega de una ambulancia más para proteger y servir a la gente de Santiago. Con esta unidad tenemos ya cinco ambulancias para poder atender todos los accidentes y emergencias de nuestro municipio”, señaló.

De la Peña subrayó que la prioridad es llegar con prontitud a cada auxilio.

“Lo más importante es poder llegar con una pronta respuesta y con una atención inmediata para poder salvar la vida de las personas”, expresó.

La nueva unidad incorpora tecnología Spectral Blue, un sistema de luz azul de alta intensidad que permite desinfectar el interior de la ambulancia sin contacto, sin uso de químicos y sin rayos ultravioleta.

Además, la ambulancia cuenta con carro camilla, kit de trauma, luces de emergencia, torreta y aire acondicionado, equipo indispensable para la atención prehospitalaria.

Como parte de las acciones de inclusión, todas las ambulancias de la corporación serán equipadas con una mochila sensorial destinada a niñas y niños con autismo que utilicen la pulsera “De Tu Mano Regreso a Casa”.

Estos kits incluirán artículos como pop-it, poptubes y squishies, diseñados para ayudar a regular emociones y brindar calma en momentos de estrés, facilitando la interacción con el personal de auxilio.