Entrega Aztek útiles escolares a hijos de empleados

El programa reconoció el cumplimiento laboral de los padres de familia e impulsó el aprovechamiento académico de los estudiantes.

Con el objetivo de reconocer el esfuerzo de sus colaboradores y motivar el desempeño académico de sus hijos, Aztek Technologies entregó útiles escolares a 35 niños que obtuvieron un promedio superior a 90.

Los pequeños estudiantes recibieron el apoyo al formar parte de familias cuyos padres mantienen también un desempeño destacado en la empresa.

“Es un reconocimiento tanto laboral como académico, principalmente en los hijos de colaboradores que tienen un cumplimiento de asistencia perfecta a la empresa. Y los niños tienen que tener un promedio arriba de 90”, explicó Juan José Ochoa, director general de Aztek Technologies.

El trabajo fue colaborativo y, gracias al apoyo de Rapid Transit, se logró refrendar el compromiso; además, el director general de Azteck mencionó que, ante la alta competencia laboral en el norte del país, buscan generar reciprocidad con sus trabajadores y reconocer su lealtad y esfuerzo.

“Más que recomp ensas, un reconocimiento a la lealtad de ellos, al trabajo, al esfuerzo y sobre todo al desempeño académico de sus hijos”, señaló.

Para Kenia García, empleada de la empresa, recibir este apoyo representa un beneficio importante para su familia.

“Es un gran beneficio para mi economía, yo que soy más soltera y que me ayuda mucho” “Doy mi mejor desempeño de parte de mi trabajo, doy lo que puedo y aporto lo que está en mis manos”, expresó.

Aztek Technologies, empresa dedicada al procesamiento de metales como acero y aluminio para la fabricación de componentes destinados principalmente a la exportación, reiteró así su enfoque en el bienestar de sus colaboradores y sus familias, impulsando valores como la disciplina, el esfuerzo y la excelencia académica.