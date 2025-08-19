Entrega Arratia uniformes a alumnos de educación básica

El kit entregado por el cabildo incluye una playera tipo polo deportiva, short o falda, pants y chaquetín; con este apoyo, los padres ahorrarán $2,000 pesos

El alcalde del municipio de Juárez, Félix Arratia y su esposa, la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, iniciaron el programa "Uniformes a tus Órdenes".

Esta acción consiste en entregar de manera gratuita los uniformes escolares nuevos a más de 70,000 alumnos de 264 escuelas de preescolar, de primaria y de los Centros de Atención Múltiple (CAM) para este próximo ciclo educativo.

"Nos convertimos en el único municipio de todo Nuevo León que entrega uniformes escolares gratuitos para todos nuestros niños de preescolar y para todos nuestros niños de primaria", destacó el edil.

Con estos uniformes gratuitos, una familia se ahorra, por cada hijo, al menos $2,000 pesos que podrán utilizar en otras compras para este regreso a clases. El kit incluye una playera tipo polo deportiva, short o falda, pants y chaquetín.

Durante su intervención, la presidenta del DIF municipal dijo que se hizo un gran esfuerzo para llevar a cabo este ambicioso programa, con el que se beneficiará a la población de Juárez.

"Tenemos muchos meses trabajando en este programa de "Uniformes a tus órdenes", pensamos mucho en lo que íbamos a hacer, en el diseño que íbamos a tener, en el material que le íbamos a poner, lo hicimos con muchas ganas, con mucho amor", explicó.

La entrega arrancó en la primaria José Pablo Moncayo, en la colonia Valle del Real, donde el presidente municipal destacó que así se garantiza el derecho a la educación gratuita, se apoya a los menores y se evita a sus papás ese gasto, cuidando la economía familiar.

"Estamos ayudando con el gasto más fuerte: el de los uniformes. Los niños van preescolar o pasan a primaria y de un grado a otro crecen mucho de estatura y es necesario cambiar el uniforme y por eso decidimos apostarle a este programa", expresó.

Finalmente, la presidenta del DIF municipal afirmó los menores son una prioridad para la administración naranja y junto con su esposo, garantizaron que los apoyos continuarán.