Entrega Arratia más de 150 mil uniformes gratuitos en Juárez

El alcalde estuvo presente en cada plantel de preescolar y primaria para entregar a cada menor su kit conformado por playera tipo polo, short, pants y sudadera

El gobierno de Juárez se convirtió en el primer municipio de Nuevo León en entregar uniformes gratuitos para los niños y niñas de más de 272 escuelas de nivel preescolar y primaria.

El alcalde Félix Arratia señaló que su principal objetivo es apoyar la economía de los padres de familia, mientras se desarrolla el sentido de pertenencia de los menores con el municipio.

“Hoy, con este cierre simbólico concluimos una parte del ciclo escolar con números históricos. Juárez se convirte oficialmente en el primer y único municipio de Nuevo León en entregar uniformes totalmente nuevos y gratuitos para todas nuestras niñas y niños de preescolar y primaria. Más de 272 escuelas beneficiadas, casi 73 mil niños y más de 150 mil uniformes” explicó el edil.

Acompañado por la presidenta de el DIF Municipal, Mónica Oyervides; Arratia encabezó la última entrega de Uniformes ¡a tus órdenes! realizada en la Escuela Primaria Roberto González Barrera, ubicada en la colonia San Francisco.

Explicó que este proyecto nació por iniciativa de los mismos padres de familia, quienes le expresaron que uno de los gastos más fuertes que tenían al inicio de cada ciclo escolar era la adquisición de uniformes para sus hijos, cuyo costo superaba los $2,000 pesos por niño.

“Estamos entregando todo por la educación en el municipio, y lo estamos haciendo en todas sus áreas. Desde la primera infancia hasta la universidad, porque nuestros hijos van a seguir creciendo, educándose, tocando puertas . Hoy por eso en Juárez tenemos varios programas para fortalecer la educación media y superior, estamos construyendo preparatorias, porque queremos que nuestra gente no salga de Juárez, que se quede aquí a prepararse”, afirmó Arratia Cruz.

Durante el evento, el presidente municipal agradeció a cada uno de los integrantes de su equipo, quienes se aseguraron que cada estudiante recibiera su kit completo, conformado por playera tipo polo, short, pants y sudadera.

Por su parte, Mónica Oyervides aprovechó para reconocer al personal docente y administrativo de las casi 300 escuelas beneficiadas.

Puntualizó que el programa asegura que las niñas y niños regresen a clases contentos y felices, sin tener que compartir uniformes o usarlos desgastados.