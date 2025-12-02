Entrega Adrián obras para mejorar calidad de vida en la campana

Adrián de la Garza entregó este lunes una serie de obras de infraestructura que buscan elevar la calidad de vida en el Cerro de la Campana.

Como parte de la estrategia integral del programa "Transformando Monterrey", el alcalde Adrián de la Garza entregó este lunes una serie de obras de infraestructura que buscan elevar la calidad de vida y fortalecer el tejido social en el Cerro de la Campana.

El alcalde encabezó la inauguración de una parte de los trabajos, que incluyen la instalación de una nueva red de agua potable, la construcción de tres tramos de escalinatas y la pavimentación con concreto hidráulico de una arteria principal en el sector.



Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Nazario Pineda, y otros miembros del gabinete municipal, el edil destacó que la intervención total en la colonia lleva un avance del 50 por ciento, la inversión total en esta zona asciende a más de 50 millones de pesos.

“Es una inversión entre las escalinatas, las calles, la red de agua potable de más de 50 millones de pesos que se está haciendo nada más en esta zona de la ciudad, más aparte el programa de las pinturas de las casas, una intervención importante para una colonia emblemática de Monterrey”, explicó De la Garza.



Uno de los beneficios directos de las obras es el acceso al agua potable para cerca de 230 viviendas en la parte alta de La Campana, tambien tendran tres nuevos tramos de escalinatas para facilitar el acceso con barandales e iluminación mediante lámparas solares en la calle Arturo B de la Garza.



El titular de Obras Públicas adelantó que se prevé que la totalidad de las acciones de infraestructura y servicios queden concluidas para enero próximo.

Al evento de entrega asistieron también el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; el secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos; el secretario de Administración, Marcelo Segovia, y la diputada local, Lorena de la Garza.