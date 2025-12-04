Entrega Adrián de la Garza patrullas con tecnología de punta

La modernización consistió en la instalación de torretas inteligentes en vehículos, cada uno equipado con seis cámaras fijas conectadas directamente al C4

Con una inversión de $46 millones de pesos, el municipio de Monterrey dio un salto significativo en su estrategia de seguridad al recibir 15 nuevas unidades SUV y modernizar 50 patrullas con equipamiento de última generación, informó el alcalde, Adrián de la Garza.

La entrega se realizó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como parte del programa Escudo (Estrategia para el Cuidado del Orden), enfocado en fortalecer la capacidad operativa de la policía municipal y optimizar la vigilancia en tiempo real.

La modernización consistió en la instalación de torretas inteligentes en vehículos modelo Charger y Pick Up, cada una equipada con seis cámaras fijas conectadas directamente al C4.

Estas cámaras no solo ofrecen monitoreo en tiempo real, sino que tienen la capacidad de realizar detecciones faciales y lectura de placas, pudiendo ser manipuladas tanto desde el interior de la patrulla como desde el Centro de Comando.

“Esta tecnología que se está incorporando aquí en la Policía de Monterrey, no hay ninguna otra policía que traiga esta tecnología actualmente,” afirmó el alcalde De la Garza. “La incorporación de estas torretas es reforzar todavía más este Sistema de Inteligencia para hacerlo cada vez más eficiente y sobre todo con un resultado positivo para que la ciudadanía se sienta más segura.”

El edil destacó que el nuevo equipamiento será crucial para reforzar el Sistema de Inteligencia que ha demostrado su efectividad en el municipio, y que servirá de apoyo en los próximos desafíos de seguridad, incluyendo la presencia de extranjeros con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Monterrey.

Las unidades serán desplegadas especialmente en zonas de mayor afluencia de personas.

Antes del evento, el alcalde recorrió la Academia de Policía, donde confirmó que se encuentra al tope de su capacidad, capacitando actualmente a 300 cadetes.

Aseguró que esta cifra permitirá superar fácilmente la meta de reclutamiento anual, garantizando un flujo constante de nuevos elementos bien preparados para la corporación.

El evento contó con la presencia del comandante Eduardo Sánchez Quiroz, comisario general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; el jefe de Gabinete, Fernando Margáin; el secretario de Administración, Marcelo Segovia, y el comisario en jefe de la Policía, Jorge Alberto Márquez.