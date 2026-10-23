Entrega Adrián de la Garza 2 mil tarjetas en apoyo a mujeres

El alcalde de Monterrey encabezó la entrega en el Parque España para apoyar a mujeres de 18 a 62 años en situación vulnerable

El municipio de Monterrey informó que entregó 2 mil tarjetas Regia Plus a mujeres en el Parque España, como parte del programa municipal que brinda herramientas de desarrollo a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad social.

El alcalde Adrián de la Garza, acompañado de su esposa, Gaby Oyervides, presidenta del DIF Monterrey, encabezó la entrega de los apoyos, dirigidos a mujeres de entre 18 y 62 años que residen en la capital de Nuevo León.

Durante el evento, el edil regio destacó la importancia de garantizar la continuidad de los recursos y ofrecer certeza a las beneficiarias para que puedan organizar sus gastos.

“Planeamos y sabemos que tenemos el recurso para que esa tarjeta tenga el dinero y el apoyo al que nos hemos comprometido, porque sabemos perfectamente que ustedes también planean y saben que, si tienen la tarjeta, tienen la fortaleza para decir: tal día depositan y tal día lo van a ir a usar (...) Estos son programas para el fortalecimiento de la gente y no por conveniencia hacerlo a última hora”, aseguró.

A través de la Tarjeta Regia Plus, indicaron, cada beneficiaria recibe un apoyo económico de 2 mil pesos bimestrales, que puede utilizar para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y gastos del hogar.

Además del recurso económico, el programa contempla acceso a talleres de autoempleo, microcréditos, becas, asesoría legal y psicológica, así como servicios y programas de salud.

Las autoridades municipales señalaron que la estrategia es coordinada por la Secretaría de Participación Ciudadana, encabezada por Rafael Ramos, y forma parte de las acciones sociales de la administración municipal para impulsar la autonomía económica y ampliar las oportunidades de desarrollo de las mujeres regiomontanas.

En la entrega también estuvieron presentes Wendy Cordero, jefa de Gabinete; Marcelo Segovia, secretario de Administración; Liliana Muraira, directora de Gestoría Social; Maday Cantú, directora general del Instituto de la Juventud Regia; África Elizondo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Regias, e Ivonne Álvarez, directora del DIF Monterrey.