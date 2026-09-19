Entre montañas e historia: la fundación de Monterrey y su legado

El cronista Leopoldo Espinosa Benavides dice que el mejor homenaje es reconocer su historia, y ver hacia adelante para que siga siendo ciudad de avanzada

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Nuestra ciudad de Monterrey está de fiesta.

La Sultana del Norte cumple sus primeros 430 años.

Fue fundada el 20 de septiembre del año 1596 por don Diego de Montemayor y 12 familias.

La capital de Nuevo León es mucho más que su símbolo iconico, el Cerro de la Silla, sí, es ejemplo nacional y mundial.

Sí, esta gran urbe regia tiene fama como la capital del cabrito, de la carne asada. y de la cerveza.

Pero Monterrey es, ante todo, la capital de la industria, del trabajo y del comercio de todo México.

Ciudad de avanzada: cuna del desarrollo, la competitividad y el empresariado; y reconocida por sus universidades, sus centros de investigación y su actividad cultural.

Ejemplo de hospitalidad y solidaridad.

Escenario para grandes eventos, incluso de dos mundiales de futbol.

Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor, es su gente, incluyendo a sus trabajadores, que le dieron fama mundial a la producción del cemento, del acero y del vidrio..

Es la tierra de las oportunidades, la que va de la manufactura a la mentefactura.

A nuestra ciudad, nada la tumba: resurge de las tragedias.

El cronista de Monterrey, Leopoldo Espinosa Benavides, dice que, al igual que las grandes cosmópolis, Monterrey tiene retos, como la movilidad, la calidad del aire, el agua, la seguridad, la energía eléctrica y la migración.

"Que hagamos reflexiones cada quien en su pedacito que nos corresponde en este mundo y en esta ciudad para poder planear

lo que sigue. El futuro es promisorio, y tenemos, desde luego, grandes potencialidades, sobre todo en materia intelectual, que es lo más valioso, tenemos muchos jóvenes preparados", afirma.

Monterrey debe seguir siendo la ciudad reconocida por todos.

Muchos, muchos grandes la han visitado.

Y otros le han cantado.

Todos nos tienen presente.

Es la ciudad inolvidable.

Todos, a diario, con buenas acciones, podemos homenajear a nuestra ciudad.

"Lo mejor que se le puede hacer es reconocer su historia, no la podemos olvidar, pero siempre tener la vista hacia adelante, traemos el espejo retrovisor, pero viendo hacia adelante, porque todos podemos aportar mucho para la ciudad", expresa el cronista.

El reto es ser mejores.

¡Felicidades, Monterrey!