Entre madera y láminas, familias enfrentan el frío en Monterrey

Mientras el termómetro desciende, hay familias que no tienen paredes firmes que las protejan del frío… solo láminas, cobijas y la esperanza de que la noche pase rápido.

En la calle Progreso, en la colonia La Alianza, decenas de familias enfrentan las bajas temperaturas en viviendas improvisadas, donde el frío entra por todos lados.

Casas levantadas con madera, láminas e incluso con puertas usadas como paredes, que no logran detener el aire helado.

Dormir durante el invierno significa resistir

Aquí, dormir no siempre significa descansar… significa resistir.

“Sí está muy frío en las noches, dejamos la parrilla prendida un rato y la apagamos porque es de luz”, dijo Alejandra.

Las madrugadas, el momento más difícil

Las madrugadas son las más complicadas, sobre todo para quienes deben salir a trabajar temprano.

“En la madrugada es cuando pega más, uno tiene que levantarse para trabajar, a sacar pa’ la papa, bien abrigados”, comentó el señor Fidencio.

Medidas extremas para mitigar el frío

Para mitigar el frío, algunos vecinos recurren a medidas extremas, como quemar materiales de sus propias casas de madera para hacer fogatas, aun con el riesgo que esto representa.

“A veces nos tapamos con dos o tres cobijas, pero como quiera se siente frío. Yo me pongo una manga larga y un mameluco”, explicó el niño Jovani.

Familias piden apoyo ante bajas temperaturas

Mientras el frío continúa, estas familias solo piden abrigo, apoyo y no ser olvidadas.

Porque para ellos, el invierno no es una temporada… es una prueba diaria.