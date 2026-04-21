Entre la enfermedad y el dolor: familia de Juárez busca apoyo

Gerardo Valdez dejó su empleo para cuidar a su esposa quien padece cáncer, pero un accidente en su mano lo ha dejado sin posibilidad de realizar labores

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La vida de Gerardo Valdez cambió por completo cuando decidió dejar su empleo para cuidar a su esposa Martha, quien lucha contra el cáncer.

Para sostener su hogar, comenzó a fabricar muebles desde casa, trabajando con sus propias manos para no dejar caer a su familia en medio de la enfermedad.

Sin embargo, hace un mes, mientras realizaba uno de esos trabajos, sufrió un grave accidente con una sierra que le destrozó la mano.

Perdió una gran cantidad de sangre y fue trasladado de emergencia a un hospital, donde le realizaron múltiples suturas.

Debido a la gravedad de la lesión, Gerardo no puede trabajar y es necesaria una operación, la cual por la situación, no se pueden costear.

Hoy, la pareja enfrenta una doble batalla. Martha continúa con su tratamiento sin poder generar ingresos, mientras Gerardo necesita una cirugía urgente que podría devolverle la movilidad.

Es por eso, que piden ayuda a la comunidad, para poder solventar y salir de esta difícil situación.

Quienes deseen ayudar pueden comunicarse al 81 2445 6209 con Martha.

En medio de la adversidad, su esperanza sigue siendo la solidaridad de la gente y ambos, esperan también regresar ese apoyo cuando puedan salir de esta situación.