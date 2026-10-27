Entre fama, lujos y deudas: el infierno que enfrentaba Komanche

El streamer salvadoreño enfrentó diagnósticos psiquiátricos y controversias digitales que impactaron sus ingresos antes de su deceso.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Millones de seguidores, reconocimiento internacional, amistades con las máximas estrellas del internet de habla hispana y una carrera que lo colocó entre los creadores de contenido más conocidos de su generación. Detrás de la pantalla, sin embargo, Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, también enfrentaba problemas de salud mental, una crisis económica y una polémica que golpeó su carrera semanas antes de ser localizado sin vida en Monterrey.

A sus 30 años, el streamer salvadoreño había conseguido abrirse paso en una industria donde las transmisiones en vivo pueden convertir a una persona en una celebridad mundial. Su nombre estuvo ligado a grandes figuras del entretenimiento digital, entre ellas AuronPlay, Ibai Llanos, Juan Guarnizo y Ari Gameplays, además de participar en proyectos que reunieron a algunas de las comunidades más grandes de internet.

Fue uno de los organizadores de los Squid Craft Games, una competencia inspirada en la popular serie de televisión que reunió a creadores de contenido de habla hispana y que le permitió consolidar su lugar dentro de esa industria.

Pero mientras su popularidad crecía, Komanche también hablaba de una realidad que no siempre se veía durante sus transmisiones: sus problemas de salud mental.

En octubre de 2023, decidió contar públicamente parte de su historia. Reveló que desde 2014 había enfrentado diagnósticos psiquiátricos, periodos de hospitalización y crisis personales que marcaron distintas etapas de su vida. También habló de un intento de suicidio ocurrido en Madrid y de la importancia de buscar ayuda ante los problemas emocionales.

No era un asunto desconocido para sus seguidores. El propio creador había expuesto episodios difíciles y tratamientos a los que recurrió, mostrando una faceta distinta a la del streamer que convivía con celebridades digitales y participaba en proyectos de gran alcance.

En septiembre de 2026, la vida pública de Komanche quedó nuevamente bajo los reflectores, esta vez por una controversia que amenazó con afectar su reputación y sus ingresos.

La creadora de contenido FernandaVaal lo señaló por presuntas conductas de índole sexual. El caso escaló en redes sociales, donde otros usuarios intervinieron y el streamer colombiano WestCOL también se pronunció sobre el tema.

Komanche respondió públicamente el 26 de septiembre mediante un video en el que abordó los señalamientos, reconoció que había mantenido un encuentro íntimo con la creadora y sostuvo que había sido consensuado. Negó las acusaciones y presentó conversaciones como parte de su defensa.

Fernanda, por su parte, manifestó que llevaría las pruebas ante las autoridades. Por ello, aunque el streamer rechazó los señalamientos, no sería correcto afirmar que el caso quedó desmentido de manera definitiva: las versiones de ambas partes deben distinguirse de cualquier resolución oficial.

La controversia tuvo consecuencias profesionales que el propio Komanche hizo públicas. En una transmisión posterior, reconoció que había perdido patrocinios a raíz de la polémica y que atravesaba dificultades para cubrir sus compromisos económicos.

“Estoy viendo que me quitaron el patrocinio, bro. Me quitaron patrocinios que yo tenía, bro. Por la polémica, bro”, expresó durante una transmisión.

En ese mismo espacio, pidió a un conocido que le prestara cinco mil dólares para pagar una deuda. El fragmento volvió a circular ampliamente después de conocerse la noticia de su fallecimiento.

Sus declaraciones dejaron constancia de la presión económica que decía enfrentar, aunque no se conoce el monto total de sus deudas ni la dimensión completa de las pérdidas que sufrió.

El 19 de octubre, seis días antes de que se reportara su fallecimiento, Komanche publicó en su cuenta de X una frase que posteriormente cobró relevancia entre sus seguidores: “Los días simplemente no mejoran”.

El mensaje fue recuperado y compartido miles de veces después de que se difundiera la noticia de su muerte. Sin embargo, una publicación aislada no permite establecer por sí misma qué estaba ocurriendo en su vida ni explicar las circunstancias de su fallecimiento.

La noche del domingo 25 de octubre, fue localizado sin vida en una vivienda rentada de la colonia Paseo de Cumbres, en Monterrey. De acuerdo con los primeros reportes, los propietarios acudieron al inmueble después de que vecinos señalaran que la puerta permanecía abierta desde el día anterior.

Su representante, Byron Reyes, confirmó posteriormente la noticia tras hablar con la familia. En sus historias de Instagram también publicó un mensaje contra el acoso: “El bullying a cualquier escala no es un juego”.

La publicación provocó nuevas reacciones en redes sociales y reavivó el debate sobre las consecuencias del hostigamiento digital. No obstante, hasta el momento no se ha establecido oficialmente que la polémica o el acoso hayan sido la causa de su muerte.

La Fiscalía de Nuevo León quedó a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer la causa mediante los estudios correspondientes.

Komanche construyó una comunidad de millones de seguidores y compartió escenarios digitales con algunas de las figuras más reconocidas del mundo hispanohablante. También habló abiertamente de sus problemas de salud mental, en una decisión con la que buscó visibilizar experiencias que durante mucho tiempo permanecieron en silencio.