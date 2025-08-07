Entre claxonazos y retos: ¿por qué los automovilistas pelean?

Discusiones que comienzan con un claxon, una maniobra brusca o una mirada retadora, en ocasiones terminan en insultos, empujones y hasta agresiones

Las peleas entre conductores en medio del tráfico no son hechos aislados; cada vez se vuelven más comunes.

Discusiones que comienzan con un claxon, una maniobra brusca o una mirada retadora, en ocasiones terminan en insultos, empujones y hasta agresiones físicas.

Especialistas en salud mental advierten que las condiciones del tráfico, el estrés acumulado del día a día, la mala cultura vial y la impaciencia contribuyen a este tipo de reacciones violentas.

Estas agresiones no sólo representan un riesgo para los involucrados, sino que también ponen en peligro a terceros, alteran la vialidad y reflejan una problemática más profunda relacionada con el estado emocional de los conductores.

En respuesta a esta situación, fue presentada una iniciativa en el Congreso del Estado.

La propuesta contempla que, en caso de que un conductor incurra en actos de violencia en vialidades, las autoridades puedan suspender temporalmente su licencia de conducir.

La medida no se limitaría al castigo, sino que estaría condicionada a un curso de control de ira.

Aunque la iniciativa ya fue presentada, aún debe ser analizada por la Comisión de Movilidad.

Mientras tanto, los conductores siguen lidiando con el tráfico, el estrés y reacciones que pueden escalar rápidamente si no se controlan.