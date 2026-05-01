Entre cascos y cruces: historias en día de la construcción

Una de ellas es la de Víctor Salazar, trabajador de la construcción con más de 30 años de experiencia, ha sido parte de proyectos en distintas regiones del país

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Entre varillas, concreto y el ruido constante de la maquinaria, el Día de la Santa Cruz no solo es una tradición: es una pausa para reconocer las manos que levantan cada obra. En lo alto de las construcciones, la cruz simboliza protección, pero abajo, en tierra firme, hay historias de esfuerzo que le dan verdadero sentido a esta fecha.

Una de ellas es la de Víctor Salazar, trabajador de la construcción con más de 30 años de experiencia, quien ha sido parte de proyectos en distintas regiones del país, enfrentando condiciones extremas y retos técnicos de gran complejidad.

“Empecé desde el 85 y de ahí fue una larga trayectoria de obras”, recuerda.

A lo largo de su carrera ha participado en obras importantes como el libramiento poniente de Tampico, donde enfrentó uno de los mayores retos.

“Era una obra bastante compleja, atravesamos 15 kilómetros de agua y zonas complicadas”, relata.

También trabajó en la modernización de la presa La Soledad y en proyectos en Mexicali, donde las condiciones fueron extremas.

“Nos tocó trabajar con temperaturas de 40 a 50 grados, en torres de alta tensión, incluso tuvieron que llevar agua del mar por lo complicado del terreno”, explica.

Actualmente, Víctor forma parte de una de las obras más relevantes del estado: la construcción del metro bajo el río Santa Catarina, un proyecto que implica grandes desafíos técnicos y personales.

Ahí, como muchos de sus compañeros, enfrenta largas jornadas y sacrificios que van más allá del esfuerzo físico.

“Hay veces que pasamos meses sin ver a la familia”, comparte, reflejando una de las realidades más duras del oficio.

En el Día de la Santa Cruz, su historia representa la de miles de trabajadores que, con disciplina y compromiso, construyen infraestructura clave para el desarrollo del país, muchas veces dejando de lado momentos importantes con sus seres queridos.

Hoy, más allá de la tradición, la celebración también es un reconocimiento a ese sacrificio silencioso que sostiene cada obra.