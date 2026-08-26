Entre calor y esperanza de lluvia: así termina la canícula

Ante este escenario contrastante, las autoridades hacen un llamado empático pero firme a la población para no bajar la guardia ni confiarse de las condiciones

En medio del agobiante calor que ha marcado los últimos días, las familias de Nuevo León vislumbran un leve respiro en el horizonte.

Aunque el ansiado fin de la canícula traerá un ligero alivio en los termómetros, las altas temperaturas continuarán sintiéndose con fuerza en la entidad, abriendo paso paulatinamente al esperado regreso de las lluvias durante el fin de semana, según informó Protección Civil del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial de la corporación, el termómetro seguirá marcando jornadas sofocantes con máximas que oscilarán entre los 37°C y los 39°C, mientras que las mañanas y noches ofrecerán temperaturas mínimas cercanas a los 24°C.

La esperanza de lluvia irá aumentando de forma gradual conforme avance la semana: el jueves se prevé apenas un 10% de probabilidad de lluvia, cifra que ascenderá al 20% el viernes y alcanzará un 30% para el sábado, perfilando un panorama aún más prometedor e intensificación de precipitaciones hacia el primer fin de semana de septiembre.

Ante este escenario contrastante, las autoridades hacen un llamado empático pero firme a la población para no bajar la guardia ni confiarse frente a la posibilidad de chubascos aislados, pues el ambiente caluroso continuará siendo el protagonista de la jornada.

Por su parte, la calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, permitiendo a los regiomontanos transitar estos días de calor con la mirada puesta en el cielo a la espera del anhelado refresco.