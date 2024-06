Enlista Samuel avances de obras públicas de Nuevo León

A dos días de las elecciones, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que no hubo distracciones y la obra pública no se detuvo.



El mandatario lo señaló al término de la junta de movilidad en la cual se reunió con titulares de distintas dependencias e hizo un recuento de los avances en las obras que se han trabajado por el aniversario de los 200 años del estado y rumbo al mundial de futbol 2026.



Entre estos proyectos el ejecutivo enlistó, la llegada de nuevos camiones para incrementar la flota, el avance en la construcción de las nuevas líneas del Metro, la apertura de la carretera Gloria-Colombia, entre otras.



“Quiero decirles que ya aquí José Manuel, está en proceso de arrancar con que lleguen los nuevos 2,500 camiones eléctricos, con eso tendremos la flota de 5,000, líneas 4 y 6 ya van en un 30%, Gloria-Colombia, ya el viernes se abre completamente a carga, fletes, eso nos va a ayudar a que la aduana se triplique.



“Interserrana uno y dos ya está en la licitación, Gaza Bonifacio ya 70%, edificio Fuerza Civil ya se acabó la cimentación, vamos a arrancar con el edificio, libramiento Juárez Pesquería, también ya arrancamos, presa Libertad terminada, el malecón de la presa de La Boca arranca el martes que entra”, comentó Samuel García.



Asimismo, el mandatario emecista, añadió que se hará el estadio de MFL y posteriormente se construirá el nuevo estadio de Tigres, además, anunció que dará otro mensaje donde tratará temas de salud, seguridad y agua el próximo viernes a las 08:00 de la mañana.



Samuel García reiteró que el estado no se detuvo ni un día y ahora solo falta que el tesorero Carlos Garza Ibarra, de el dinero para poder continuar con los proyectos de obra pública.



“El nuevo Nuevo León no paró un solo día y vamos a seguir trabajando, lo único que falta es que aquí el tesorero suelte la lana así que órale sin excusas aprieten al tesorero y seguimos trabajando”, agregó Samuel García.

Comentarios