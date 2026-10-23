Engañan a trabajadores y extorsionan a sus familias en Cadereyta

Fuerza Civil localizó a dos trabajadores en límites de Cadereyta y Allende, tras llamadas de extorsión a sus familiares que exigían dinero por su liberación.

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Dos trabajadores de una empresa industrial fueron localizados por elementos de Fuerza Civil en un camino de terracería, en los límites de Cadereyta y Allende, luego de que sus familiares recibieran llamadas de extorsión en las que les exigían dinero a cambio de su supuesta liberación.

El caso comenzó cuando los empleados fueron engañados para atender una solicitud de servicio de transporte. Posteriormente, sus familiares recibieron llamadas de personas que aseguraban pertenecer a un grupo delictivo y los amenazaban para obtener dinero.

Tras recibir el reporte, elementos de las divisiones de Inteligencia e Investigación, Tecnologías y Control Territorial de Fuerza Civil desplegaron un operativo para localizar a los trabajadores.

Con el análisis de la información y el apoyo de herramientas tecnológicas, los agentes lograron encontrarlos en menos de dos horas, sobre un camino de terracería.

Al revisarlos, confirmaron que ambos se encontraban en buen estado de salud y establecieron que no habían sido privados de la libertad, pese a las amenazas que recibieron sus familiares.

Los trabajadores fueron orientados para presentar la denuncia correspondiente y que las autoridades investiguen los hechos.