Enfrentará delito de homicidio tras muerte de hombre agredido

Juan 'N', quien permanece en prisión en un Centro de Readaptación Social Estatal, está en espera del proceso de solicitud de audiencia por variación de delito

La Fiscalía General de Justicia informó del deceso de un hombre víctima de lesiones, identificado como Delmiro, de 58 años de edad.

Luego de haber sido atacado el pasado 20 de octubre de 2025 al interior de una vivienda ubicada en comunidad Las Lajas, en China, Nuevo León, por el presunto agresor identificado como Juan "N" quien asesinó de forma violenta a una mujer de 70 años.

El agresor Juan “N” fue vinculado a proceso el pasado 26 de octubre por los delitos de feminicidio y homicido calificado en grado de tentativa, permaneciendo en prisión en un Centro de Readaptación Social Estatal.

Ahora se espera el proceso de solicitud de audiencia por variación de delito de tentativa a homicidio.